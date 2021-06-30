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بوادر ازدحام في محطات الوقود.. «البريقة» توضح الأسباب

تم النشر منذُ 15 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن «الوقود متوفر بجميع مستودعات الشركة»، موضحة أسباب «بوادر الازدحام» في المحطات.

وأوضحت الشركة في بيان أن «عمليات التشغيل والتزويد لشركات التوزيع تسير بشكل طبيعي»، لكنه أشار إلى أن «المحطات تعاني جراء طرح الاحمال بسبب إنقطاع الكهرباء لساعات طويلة».

«البريقة» توضح أسباب عودة الطوابير أمام محطات الوقود

وحسب البيان «فإن توفر المصادر البديلة للطاقة داخل اغلب المحطات التابعة لشركات التوزيع غير كافي بسبب إرتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي تسبب في حدوث بوادر ازدحام على المحطات».

وناشدت البريقة لتسويق النفط الموطن «بالتحلي بالمسئولية المشتركة من أجل قطع الطرق و الوسائل المسببة للأزمات الغير مبررة» .

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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  • مجموعات لحماية البيئة مستاؤون بسبب شركات سباق السيارات ونقلهم للنفط بكميات كبيرة مما شبب في تلوث وموت الحياة البحرية وأضرار بأرزاق الصادين وابنائهم وسبب ذلك في وجود عاهات خلقية وأمراض سرطانية للسكان اللجزر والمناطق الساحلية بسبب هذه شركات السباق التي ينقلون اليها النفط ..!!!

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