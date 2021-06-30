بوادر ازدحام في محطات الوقود.. «البريقة» توضح الأسباب

طمأنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين بأن «الوقود متوفر بجميع مستودعات الشركة»، موضحة أسباب «بوادر الازدحام» في المحطات.

وأوضحت الشركة في بيان أن «عمليات التشغيل والتزويد لشركات التوزيع تسير بشكل طبيعي»، لكنه أشار إلى أن «المحطات تعاني جراء طرح الاحمال بسبب إنقطاع الكهرباء لساعات طويلة».

«البريقة» توضح أسباب عودة الطوابير أمام محطات الوقود

وحسب البيان «فإن توفر المصادر البديلة للطاقة داخل اغلب المحطات التابعة لشركات التوزيع غير كافي بسبب إرتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي تسبب في حدوث بوادر ازدحام على المحطات».

وناشدت البريقة لتسويق النفط الموطن «بالتحلي بالمسئولية المشتركة من أجل قطع الطرق و الوسائل المسببة للأزمات الغير مبررة» .

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