وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان يزور مكتب شؤون النازحين والمهجرين بوزارة الداخلية

طرابلس 30 يونيو 2021 (وال)- أجرى وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان أحمد أبوخزام الثلاثاء، بزيارة لمكتب شؤون النازحين و المهجرين بوزارة الداخلية للاطلاع علي أوضاع المكتب والجهود التي يقوم بها لخدمة النازحين.

واستعرض مساعد مدير المكتب خلال زيارة السيد الوزير، كيفية التنسيق مع الجهات المعنية بهذا الشأن من أجل العودة الأمنة للمواطنين النازحين والمهجرين إلى ديارهم.

بدوره، ثمن ابوخزام، جهود أعضاء المكتب من مجهودات لخدمة النازحين، مؤكدًا استعداده التام للتعاون مع وزارة الداخلية ومكتب شؤون النازحين والمهجرين بهذا الخصوص. (وال – طرابلس)

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