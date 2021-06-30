الانتخابات الرئاسية بنظام القائمة تعجل بانهيار ليبيا .. والتاريخ شاهد

سادت حالة عامة من الترحيب بما توصلت إليه اللجنة الاستشارية لملتقى الحوار السياسي الليبي، بشأن عقد الانتخابات نهاية العام الجاري وتحديدًا في 24 ديسمبر، ولكن تلك الفرحة قوبلت بحالة من التوجس من قبل العديد من المراقبين للمشهد الليبي، الذين أبدوا قلقهم من نظام الانتخابات الرئاسية على أساس القوائم، وما قد يتبعه من ترسيخ لنظام المحاصصة وإضعاف سلطة الرئيس،

وكأن الليبيون على “عمى” يمضون نحو نظام سارت عليه الأمبراطورية الرومانية في آخر أيامها، وكان أحد أسباب انهيارها.

العديد من المحللين السياسيين قد اتفقوا على رفض نظام القائمة، مؤكدين أنه يكرس لميدأ المحاصصة، فيقول رئيس مؤسسة “سلفيوم” للدراسات والأبحاث، جمال شلوف، إن نظام القائمة في انتخابات الرئاسة؛ “يرسخ لمسألة المحاصصة؛ أي أنه يجب أن يكون الرئيس من أحد الأقاليم، بينما ينتمي نائبه ورئيس الحكومة إلى الإقليمين الآخرين”، معتبرا أن “هذا النظام سيرسخ التقسيم الجهوي للمناصب، ويعدم معيار الكفاءة”.

وأضاف «شلوف» أن “رئيس الوزراء المنتخب بهذا الشكل لا يمكن إقالته من جانب الرئيس أو البرلمان، وهذا يعني أنه لا تمكن محاسبته، وهو رأس السلطة التنفيذية، الذي يحتكر صرف المال العام والتعاقدات على المشروعات والتوظيف في المناصب العليا، دون أن يحاسبه أو يقيله أحد”.

وتابع؛ “وفي ظل ما تعانيه البلاد الآن من أوضاع غير مستقرة وتفشي الفساد، فإن إطلاق السلطة التنفيذية دون آليات محاسبة تتمن إمكانية الإقالة، يعني تضاعف النهب وتصاعد الفساد”.

وأوضح «شلوف» أن “الترشح لرئاسة بنظام القوائم، وإن كانت القائمة سيشكلها الرئيس، إلا أنها ستحرمه من الصلاحيات الواسعة، بل ستجعله غير قادر حتى على إقالة نائبه أو رئيس الوزراء لأنهما جاءا بقاعدة شعبية”.

غش وخداع

من جانبه شكك المستشار عبدالرحمن أبو توتة رئيس المحكمة العليا الأسبق في ليبيا، في إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة بطريق «القائمة» معبرا عن احتمال أن يكون فيها «غش وخداع وغبن»، على حد قوله.

وقال «أبو توتة»، في منشور له عبر فيسبوك، «الانتخاب بالقائمة على الصعيدين الرئاسي والبرلماني فيه غش وخداع وحتي غبن، إن ذلك يشبه إلزامك بشراء أشياء من الجمعية الاستهلاكية لا تريدها»، حسب قوله.

إنهاء المحاصصة

وعلى الجانب الآخر أكد الطاهر السني، مندوب ليبيا في الأمم المتحدة، أن إجراء “انتخابات متزامنة مباشرة” أصبح مطلبًا واقعيًا، كما أصبح “إنهاء المحاصصة” أمرًا حتميًا.

وقال السني، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “ إنه “إذا وجب انتخاب الرئيس بالقائمة أرى أن تقتصر على الرئيس ونائبه فقط، ويترك اختيار رئيس الوزراء من قبل الرئيس المنتَخب ويُعتمد من مجلس النواب”.

وأوضح أنه “لو أُنتخب رئيس الوزراء بالقائمة فلا سلطة لرئيس الدولة أو الجسم التشريعي عليه”.

ملتقى جنيف السياسي

وتجدر الإشارة إلى أن المشاركين في ملتقى الحوار السياسي أنهوا جلستهم المنعقدة في جنيف، الاثنين الماضي، وسط أجواء وصفت بالإيجابية، بعد اجتماعات دامت 3 أيام متواصلة خلصت فيها اللجنة لبعض البنود التنظيمية للعملية السياسية في ليبيا.

ومن هذه البنود، الاتفاق بالإجماع على إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها ديسمبر المقبل، على أن تكون على أساس القوائم، وألا يحمل المرشح للرئاسة جنسية أجنبية، وألا يكون قد سبقت إدانته بحكم قضائي نهائي، ويعد حال فوزه مستقيلا من أي منصب سياسي أو عسكري يشغله، وأن التصويت على انتخاب الرئيس سيكون بشكل مباشر من قبل الشعب الليبي بنظام الاقتراع السري والقائمة.

وما يخص نظام القوائم في انتخابات الرئاسة، تضم كل قائمة 3 مرشحين لمناصب “الرئيس ونائبه ورئيس الحكومة”.