خلال لقائه أعيان وحكماء ومشائخ قبائل أولاد سليمان .. القائد العام: القوات المُسلحة لن تتوانى عن محاربة الإرهاب والقضاء عليه

استقبل القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة حفتر، اليوم الأربعاء، وفداً من أعيان وحكماء ومشائخ قبائل أولاد سليمان بمقرّ القيادة العامة – الرجمة.

وأكد، الوفد خلال اللقاء دعم قبائل أولاد سليمان لكل خطوات القوات المسلحة الساعية لفرض الأمن والقضاء على الإرهاب والتطرف في مناطق جنوب ليبيا، مؤكدين مساندتهم للقيادة العامة للقوات المُسلحة وأنهم تحت تعليمات القائد العام للمشاركة في العمليات العسكرية لتطهير مناطق الجنوب من الخلايا الإرهابية حمايةً لأمن الدولة وسيادتها .

وأكد القائد العام بأن القوات المُسلحة لن تتوانى عن محاربة الإرهاب والقضاء عليه، مثنياً على دور قبائل أولاد سليمان في دعمها المتواصل للقوات المُسلحة .

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