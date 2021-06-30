ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ متابعات |

30 June, 2021

قالت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بليبيا، إن مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين هيئة الجمارك الليبية وبرنامج مراقبة الحاويات التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، أمر بالغ الأهمية لتعزيز أمن الحدود الليبية في الموانئ الرئيسية.

وأوضح منشور للسفارة الأمريكية على صفحتها بفيسبوك، أن ممثلين عن السفارة حضروا اليوم حفل توقيع مذكرة التفاهم، لإضفاء الطابع الرسمي على تلك الشراكة

وأكدت السفارة الأمريكية لدى ليبيا، أن المشروع أصبح ممكنًا بتمويل من برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، متمنية أن تكون شراكة ناجحة من أجل ليبيا أكثر أمنًا وسلامًا وازدهارًا.