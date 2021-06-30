مصدر إعلامي: السفارة الفرنسية ستعمل من طرابلس مطلع يوليو

قال موقع “أفريكا أنتليجنس” الفرنسي، إن السفارة الفرنسية لدى ليبيا بقيادة “بياتريس لو فرابر دو هيلين”، ستنتقل بشكل دائم من تونس إلى طرابلس مطلع يوليو.

وأكد الموقع، أن العودة الفعلية للفرق الفرنسية إلى طرابلس، تأخرت بسبب الأشغال في مبنى السفارة، خصوصاً تلك التي تتعلق بالأمن، مشيراً إلى أن ذلك لم يمنع السفيرة الفرنسية، من القيام برحلات ذهاباً وإياباً بين تونس وطرابلس، للقاء المجلس الرئاسي والحكومة.

وأشار إلى أن شركة “سونتينال” ومجموعة التدخل التابعة لقوات الدرك الوطني الفرنسي، هما من تُؤمّنان الحماية لفريق السفارة الفرنسية، واعتبر أن إرسال معدات من تونس منتصف يونيو الجاري، هو جزء من إعادة فتح السفارة في ليبيا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية