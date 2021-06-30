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الكهرباء تتعاقد مع شركة مغربية وهمية بـ”42 مليون” يورو.. والدبيبة يصّدر الأوهام

تم النشر منذُ 15 ساعة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكدت مصادر موثوقة لـ “الساعة 24” تعاقد الشركة العامة للكهرباء في الأونة الأخيرة مع “شركة مغربية وهمية” بمبلغ 42 مليون يورو مقابل توريد قطع غيار لمحطات الكهرباء ليبيا.

وكشفت هذه المصادر أن إشارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لهذا التعاقد في لقائه أمس الثلاثاء مع إدارة شركة الكهرباء كان الغرض منه إظهار نفسه أمام الشعب بمظهر الحريص على المال العام من جهة، وإلصاق تهمة الفساد بشركة الكهرباء لوحدها من جهة ثانية، متناسيا أنه وعد بحل أزمة الكهرباء في شهرين، وفشل حتى في إبقاء وضع الكهرباء إلى ما كانت عليه في السابق، بعدما تجاوزت ساعات طرح الأحمال في بعض المناطق 20 ساعة في اليوم.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • أنا لم استبشر بتولي دبيبه رئاسة الحكومه الليبيه ليس لأن لي بمعرفه بالرجل ومازلت أقول إن هو صادق في خدمة مواطنيه الله يعينه وان هو غير صادق الله يعين الشعب عليه عدم استبشاري راجع الي اني عارف ان استيفاني واردوغان لن يختاروا من يخدم ليبيا دون أن تكون لهم سلطه عليه فللٱن أردوغان لم يأذن له بزيارة بنغازي خوفا من أن يتم صلح بين بنغازي ومصراته بسبب زياره دبيبه لها لان الصلح بين الليبيين ليس في صالح الدول التي هي مستفيده من حالة الأنقسام التي تعيشها ليبيا تركيا من الدول التي ستضرر مصالحها بسبب إنهاء الانقسام الذي تغذيه فيه تركيا وقطر

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  • اختيار شركة مغربية لصيانة الكهرباء سوف تراه الجزائر قفز على مساعيها للمساعدة في حل مشكلة الكهرباء وقد ساهمت في السابق بارسال فريق فني تمكن من صيانة وتشغيل محطة الخمس كما عرضت تزويد ليبيا ب 2000 ميجاوات كل هذه الجهود قد تتعرقل بدخول المغرب على الخط نظرا للخلافات بين البلدين

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