الكهرباء تتعاقد مع شركة مغربية وهمية بـ”42 مليون” يورو.. والدبيبة يصّدر الأوهام

أكدت مصادر موثوقة لـ “الساعة 24” تعاقد الشركة العامة للكهرباء في الأونة الأخيرة مع “شركة مغربية وهمية” بمبلغ 42 مليون يورو مقابل توريد قطع غيار لمحطات الكهرباء ليبيا.

وكشفت هذه المصادر أن إشارة رئيس الحكومة عبدالحميد الدبيبة لهذا التعاقد في لقائه أمس الثلاثاء مع إدارة شركة الكهرباء كان الغرض منه إظهار نفسه أمام الشعب بمظهر الحريص على المال العام من جهة، وإلصاق تهمة الفساد بشركة الكهرباء لوحدها من جهة ثانية، متناسيا أنه وعد بحل أزمة الكهرباء في شهرين، وفشل حتى في إبقاء وضع الكهرباء إلى ما كانت عليه في السابق، بعدما تجاوزت ساعات طرح الأحمال في بعض المناطق 20 ساعة في اليوم.