السفير الأمريكي يحث ملتقى الحوار للوصول لاتفاق حول القاعدة الدستورية للانتخابات

أخبار ليبيا24

حث سفير الولايات المتحدة الأمريكية، المبعوث الأمريكي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، أعضاء ملتقى الحوار السياسي إلى ضرورة الوصول إلى اتفاق بشأن القاعدة الدستورية للانتخابات.

وأشار نورلاند، في تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية، إلى أن الوكالة الامريكية للتنمية، أشارت في استطلاع رأي إلى أن أغلب الليبيين لديهم الرغبة في انتخاب حكومتهم الوطنية المقبلة.

وشدد السفير التأكيد على أن الانتخابات في 24 ديسمبر هي أفضل طريقة للوصول إلى حكومة منتخبة بشكل شرعي وخاضعة للمساءلة كوسيلة لضمان الاستقرار والازدهار وتقديم الخدمات العامة لرفاهية الليبيين.