اللافي وقيادات عسكرية يشاركون في ملتقى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب بطرابلس

شارك عضو المجلس الرئاسي بصفته «القائد الأعلى للجيش الليبي»، عبد الله اللافي، وعدد من القيادات العسكرية في ملتقى لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب الذي أقيم اليوم الأربعاء في العاصمة طرابلس.

وحضر فعاليات الملتقى النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري وأعضاء لجنة الدفاع والأمن القومي وعدد من أعضاء مجلس النواب، إلى جانب أمري المناطق العسكرية، وأعضاء من اللجنة العسكرية المشتركة «5+5».

وقال المكتب الإعلامي للمجلس الرئاسي في تصريح وزعه على وسائل الإعلام إن الملتقى «يهدف إلى وضع رؤية لتوحيد المؤسسة العسكرية وتنظيمها».

وعبر اللافي، في الكلمة التي ألقاها خلال الاجتماع، عن أمله بخروج الملتقى بتوصيات تلبي احتياجات المرحلة الراهنة، بهدف توحيد المؤسسة العسكرية لضمان إجراء الانتخابات في موعدها وفق رؤية المجلس الرئاسي، ومنها خروج المرتزقة والقوات الأجنبية من كامل التراب الليبي.

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