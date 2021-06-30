ليبيا تستعين بالخبرة الأممية لمكافحة المخدرات والجريمة

كشفت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا أن ممثلين عنها حضروا اليوم حفل توقيع مذكرة التفاهم؛ لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة بين هيئة الجمارك الليبية وبرنامج مراقبة الحاويات (CCP)، التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وأشارت السفارة في بيان إلى أن “العمل المُبيّن في مذكرة التفاهم، أمر بالغ الأهمية لتعزيز أمن الحدود الليبية في الموانئ الرئيسية”.

وأضافت أن المشروع “أصبح ممكنًا بتمويل من برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود التابع لوزارة الخارجية الأمريكية (EXBS)، نتمنى شراكة ناجحة من أجل ليبيا أكثر أمنًا وسلامًا وازدهارًا”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية