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ليبيا تستعين بالخبرة الأممية لمكافحة المخدرات والجريمة

تم النشر منذُ 49 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

كشفت سفارة الولايات المتحدة في ليبيا أن ممثلين عنها حضروا اليوم حفل توقيع مذكرة التفاهم؛ لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة بين هيئة الجمارك الليبية وبرنامج مراقبة الحاويات (CCP)، التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وأشارت السفارة في بيان إلى أن “العمل المُبيّن في مذكرة التفاهم، أمر بالغ الأهمية لتعزيز أمن الحدود الليبية في الموانئ الرئيسية”.

وأضافت أن المشروع “أصبح ممكنًا بتمويل من برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود التابع لوزارة الخارجية الأمريكية (EXBS)، نتمنى شراكة ناجحة من أجل ليبيا أكثر أمنًا وسلامًا وازدهارًا”.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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