المشير حفتر لوفد قبائل أولاد سليمان: القوات المسلحة لن تتراجع عن محاربة الإرهاب

استقبل القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير أركان حرب خليفة أبو القاسم حفتر وفداً من أعيان وحكماء ومشائخ قبائل أولاد سليمان بمقرّ القيادة العامة – الرجمة.

و أكدوا خلال هذا اللقاء على دعم قبائل أولاد سليمان لكل خطوات القوات المسلحة الساعية لفرض الأمن والقضاء على الإرهاب والتطرف في مناطق جنوب ليبيا ، مؤكدين مساندتهم للقيادة العامة للقوات المُسلحة وأنهم تحت تعليمات القائد العام للمشاركة في العمليات العسكرية لتطهير مناطق الجنوب من الخلايا الإرهابية حمايةً لأمن الدولة وسيادتها.

وأكد القائد العام بأن القوات المُسلحة لن تتوانى عن محاربة الإرهاب والقضاء عليه.

كما أثنى على دور قبائل أولاد سليمان في دعمها المتواصل للقوات المُسلحة العربية الليبية.