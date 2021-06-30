دي مايو: نجدد دعمنا للعملية السياسية الليبية وقيادة البلاد نحو الانتخابات في 24 ديسمبر 

أكد وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي لويجي دي مايو، إن بلاده تشجع بقوة، أن يتم في أقرب وقت ممكن، التوصل لتحقيق توافق واسع في ليبيا يقوم على قاعدة قبول كبيرة، تتيح إجراء الانتخابات في الأوقات المقررة

وقال «دي مايو» في بيان لوزارة الخارجية الإيطالية، إن “بلاده تولي عناية فائقة لاجتماع ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد في جنيف منذ الاثنين برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”، بحسب وكالة «آكي» اليوم الأربعاء.

وأضاف أنه “في أعقاب مؤتمر برلين الثاني، تجدد إيطاليا دعمها الأكثر اقتناعا للعملية السياسية الليبية، وذلك على الطريق التي سيتعين عليها قيادة البلاد إلى الانتخابات المقررة في 24 ديسمبر المقبل”.

وتابع؛ “في هذا المنظور، تولي إيطاليا عناية فائقة لجلسة الحوار السياسي الليبي الجديد، الجاري منذ 28 شهر يونيو الجاري في جنيف، بهدف تيسير تعريف الإطار الدستوري والتشريعي الذي سيقوم عليه اجراء الانتخابات”.

وأوضح أن “ليبيا، أصبحت تحتاج أكثر من أي وقت مضى، إلى الوحدة والتقارب والسيادة الكاملة لتحقيق الانتعاش السياسي، المؤسسي والاقتصادي».