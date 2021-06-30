«البريقة»: عمليات تشغيل وتزويد شركات التوزيع بالوقود تسير بشكل طبيعي

أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط المواطنين أن “عمليات التشغيل والتزويد لشركات التوزيع تسير بشكل طبيعي”.

وذكرت الشركة في بيان، نشرته الصفحة الرسمية للشركة، أن “المحطات تعاني جراء طرح الأحمال بسبب انقطاع الكهرباء لساعات طويلة”، لافتة إلى أن “الوقود متوفر بجميع مستودعات الشركة”.

وناشد البيان، “بالتحلي بالمسئولية المشتركة من أجل قطع الطرق و الوسائل المسببة للأزمات الغير مبررة”.

وأوضح البيان، أن “المصادر البديلة للطاقة متوفرة داخل أغلب المحطات التابعة لشركات التوزيع غير كافي بسبب ارتفاع درجة الحرارة، الأمر الذي تسبب في حدوث بوادر ازدحام على المحطات”.