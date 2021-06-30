مسؤول أممي للدبيبة: أشكرك على صراحتك في الموضوعات الحساسة

استقبل رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة اليوم الاربعاء، وفداً من لجنة المراجعة الاستراتيجية المستقلة التابع لبعثة الأمم المتحدة، برئاسة عبدولاي باتيلي.

وتناول اللقاء الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء دعم عملية استقرار ليبيا ، وتوحيد المؤسسات الليبية خاصة الموسسة العسكرية لما لها من هام في عملية الاستقرار .

ونقاش اللقاء الاستحقاق الانتخابي المقبل ، ودعم جهود وقف اطلاق النار ، ومراجعة أداء البعثة الاممية للدعم، وتحسين أداء عملها في دعم ليبيا.

وفي ختام اللقاء عبر رئيس الوفد عليه للقاء رئيس الحكومة ، شاكرًا اياه صراحته في طرح المواضيع الحساسة ، واعطاءه الصورة الحقيقة على الوضع في ليبيا.