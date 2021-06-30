اللافي يناقش مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية – طرابلس عددا من الملفات

طرابلس 30 يونيو 2021م (وال) ـ ناقش نائب رئيس المجلس الرئاسي عبدالله اللافي، مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية- طرابلس “سليمان الشنطي”، عددا من الملفات المهمة في صلب الاختصاص الرقابي للهيئة.

وقدم “الشنطي” خلال لقاء عقد الثلاثاء بمقر ديوان الهيئة بطرابلس وجهة النظر القانونية للهيئة حيال ما تم طرحه في النقاش.

من جهته أشاد “اللافي” بالمجهودات التي تبذلها الهيئة للكشف عن مواطن الخلل، وإمكانية حلحلتها، بما يخدم الصالح العام، وذلك وفقاً لما خوله لها قانون إنشائها رقم (20) لسنة 2013.(وال – طرابلس)

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