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مصر تدعو المنفي وحفتر وعقيلة لحضور افتتاح قاعدة “3 يوليو”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

مصدر لـ218: مصر توجه دعوة رسمية للمنفي وحفتر وعقيلة لحضور افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية قرب الحدود الليبية

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • كيف مصر مصممه علي أن لا تدعو عملاء تركيا للمشاركه في حفل افتتاح قاعده بحريه كيف ممكن تحوطات ٱمان فمن باعوا إقليم طرابلس لتركيا يمكن جدا أن اطلعوا علي اسرار القاعده قد يهربوا معلومات عن القاعده لسيدهم ومحتلهم ومستعبدهم خلوصي ٱكار

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