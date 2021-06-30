مصر تدعو المنفي وحفتر وعقيلة لحضور افتتاح قاعدة “3 يوليو”

مصدر لـ218: مصر توجه دعوة رسمية للمنفي وحفتر وعقيلة لحضور افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية قرب الحدود الليبية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
مصدر لـ218: مصر توجه دعوة رسمية للمنفي وحفتر وعقيلة لحضور افتتاح قاعدة “3 يوليو” البحرية قرب الحدود الليبية
يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية
كيف مصر مصممه علي أن لا تدعو عملاء تركيا للمشاركه في حفل افتتاح قاعده بحريه كيف ممكن تحوطات ٱمان فمن باعوا إقليم طرابلس لتركيا يمكن جدا أن اطلعوا علي اسرار القاعده قد يهربوا معلومات عن القاعده لسيدهم ومحتلهم ومستعبدهم خلوصي ٱكار
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