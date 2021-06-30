وزير الداخلية: ليبيا تواجه اتساع رقعة الاتجار بالمخدرات

أكد وزير الداخلية العميد خالد مازن، اليوم الأربعاء، أن اتساع رقعة الاتجار بالمخدرات أصبح من المشاكل التي تواجه الدولة الليبية ودول الجوار.

ودعا مازن، في كلمة خلال مشاركته في الاحتفالية التي أقيمت بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على المخدرات، إلى مواجهة الأنماط والطرق المستحدثة لتهريب المخدرات والتي شكلت تحدياً أمنياً إقليمياً، ومضاعفة الجهود لمحاربة آفة المخدرات ومروجيها.

وقال الوزير إن إحياء هذا اليوم يأتي لزيادة وعي المجتمع من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية من تعاطيها والاتجار بها، والتي تنعكس بشكل سلبي على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية، موضحاً أن هذه الآفة تؤثر بشكل سلبي على شبابنا وصحتهم وكذلك الأمن القومي للدولة.

وفيما طالب ببذل المزيد من الجهد للقضاء على المخدرات وردع مروجيها، أثنى على الجهود التي يبذلها رجال الشرطة والأمن في محاربة كافة الظواهر السلبية.

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