«الحصادي»: الإستقرار في ليبيا لن يتحقق إلا بوجود القوات التركية

قال الإخواني منصور الحصادي، عضو حزب العدالة والبناء ومجلس الدولة الاستشاري، والمعروف بدعمه للتواجد التركي في ليبيا، إن “الإستقرار في ليبيا لن يتحقق إلا بوجود القوات التركية”.

وربط «الحصادي» في سياق كلمته بحلسة ملتقى الحوار السياسي بين “إجراء الانتخابات القادمة في 24 ديسمبر وبين عودة المهجرين الذين يطالب بعودتهم منذ فترة إلى شرق البلاد -في إشارة لمجالس شورى ثوار بنغازي الإرهابية-“.

وكان «الحصادي» قد صرح في وقت سابق قائلًا: “لدينا سجناء رأي يجب إشراكهم في الحق الانتخابي، ولا زلت أكرر على حكومة الوحدة الوطنية التي شارك فيها النظام السابق، وشاركت فيها فبراير بشقيها، سواء المحسوبين على الكرامة، أو هؤلاء المحسوبين على بركان الغضب، أن تعالج ملف المهجرين معالجة صحيحة، وأن يعودوا لمدنهم ليشاركوا في العرس الديمقراطي، لأن العودة دليل على الاستقرار والمصالحة وربي الصدع، وانتخابهم حق مكفول، ومنعهم لا يجوز إلا بحكم قضائي” وفق قوله.