سفارة أمريكا بليبيا: مذكرة التفاهم بين هيئة الجمارك الليبية والبرنامج الاممي لمراقبة الحاويات مهم لتعزيز أمن الحدود والموانئ.

طرابلس 30 يونيو 2021 (وال) – اعتبرت السفارة الأمريكية بليبيا، التوقيع على مذكرة التفاهم بين هيئة الجمارك الليبية وبرنامج مراقبة الحاويات (CCP ) التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة أمر بالغ الأهمية لتعزيز أمن الحدود الليبية في الموانئ الرئيسية.

وأوضح منشور للسفارة الأمريكية عبر صفحتها الرسمية أن ممثلين عن السفارة حضروا اليوم حفل توقيع مذكرة التفاهم، لإضفاء الطابع الرسمي على تلك الشراكة.

وأكدت السفارة في منشورها أن المشروع أصبح ممكنًا بتمويل من برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود التابع لوزارة الخارجية الأمريكية، متمنية أن تكون شراكة ناجحة من أجل ليبيا أكثر أمنًا وسلامًا وازدهارًا. ( وال-طرابلس)

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