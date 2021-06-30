المجلس الأعلى للطوارق: سنسحب الغطاء الاجتماعي عن المخالفين من أبناء الطوارق الموجودين بمدينة زوارة

زوارة 30 يونيو 2021 ( وال ) – خصص الاجتماع الذي عقد بين عميد بلدية زوارة ” حافظ بن ساسي ” ورئيس المجلس الأعلى للطوارق ” مولاي قديدي ” لمناقشة أوضاع النازحين من أبناء الطوارق داخل مدينة زوارة .

وحضر الاجتماع عدد من أعضاء المجلس البلدي زوارة ومدير مديرية أمن زوارة ومدراء الأقسام والإدارات بالمديرية وآمر الغرفة الأمنية المشتركة ونشطاء من شباب الطوارق وأعيان من المدينة.

وقال رئيس المجلس الأعلى للطوارق ” مولاي قديدي ” خلال الاجتماع إن زيارته لمدينة زوارة جاءت للوقوف على مجريات الأحداث التي جرت في المدينة مؤكداً على أن المجلس الأعلى للطوارق لم يكترثوا أبدا لما ينشر من شائعات على صفحات التواصل الاجتماعي.

وأضاف ” قديدي ” أن المجلس الأعلى للطوارق يدعم الخطوة التي يقدِم عليها المجلس البلدي والأجهزة الأمنية بالمدينة، مؤكدا بأن هذه الخطوة ستحقق الأمن والاستقرار للمنطقة.

وأكد ” قديدي ” أنهم سيسحبون الغطاء الاجتماعي عمن يخرج عن القانون أو يتعدى على هذا الإجراء من أبناء الطوارق كافة.

كما طالب المجلس الأعلى للطوارق من المجلس البلدي والأجهزة الأمنية ببلدية زوارة بإعطاء فرصة الاستثناء للطلبة الجامعيين ومن لديهم أعمال كعمال مكتب خدمات النظافة من الإجراءات التي سيتم اتخاذها بشأن النازحين والعمالة الوافدة.

وفي نهاية اللقاء أكد الطرفان على عمق العلاقات والامتداد التاريخي المشترك في العرق والدين واللغة والوطن.(وال -زوارة )

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال