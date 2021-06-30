الأرصاد: موجة الحر الحالية ستنتهي رسمياً الاثنين المقبل على مناطق شمال غرب ليبيا

طرابلس 30 يونيو 2021 (وال)- أكد مدير مكتب الإعلام بالمركز الوطني للأرصاد الجوية محيي الدين رمضان أن موجة الحر الحالية ستنتهي رسمياً، الاثنين المقبل، على مناطق شمال غرب ليبيا.

وقال رمضان في تصريحات صحفية مشيراً إلى أنها أطول موجة حر تضرب البلاد من حيث طول الأيام، حيث سجلت نحو 15 يوماً متتالية، مبينا أن أعلى درجة حرارة سجلت خلال هذه الموجة كانت في مدينة زوارة بـ 47مْ، موضحاً أن قياس درجات الحرارة شمل فقط المناطق التي بها فروع للمركز، ولا تشمل كافة المناطق.(وال-طرابلس)

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