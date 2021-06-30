مقترح جديد للقاعدة الدستورية تتم صياغته بمنأى عن اللجنة القانونية

وجه 16 عضوا من أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي، رسالة إلى المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا، يان كوبيتش، أعربوا فيها عن تفاجئهم بوجود مقترح جديد للقاعدة الدستورية، تمت صياغته في تجاهل تام لمجهودات ومقترحات اللجنة القانونية.
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قناة ليبيا
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