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سفارة الولايات المتحدة في ليبيا توقع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة المخدرات والجريمة

تم النشر منذُ 6 ثواني
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

وقعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا أن ممثلين عنها حضروا حفل توقيع مذكرة التفاهم؛ لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة بين هيئة الجمارك الليبية وبرنامج مراقبة الحاويات (CCP)، التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وذكرت السفارة في بيان، رصدته «الساعة 24»، أن “العمل المُبيّن في مذكرة التفاهم، أمر بالغ الأهمية لتعزيز أمن الحدود الليبية في الموانئ الرئيسية”.

وأوضح البيان أن “المشروع أصبح ممكنًا بتمويل من برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود التابع لوزارة الخارجية الأمريكية (EXBS)، نتمنى شراكة ناجحة من أجل ليبيا أكثر أمنًا وسلامًا وازدهارًا”.

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سفارة الولايات المتحدة في ليبيا مكافحة المخدرات والجريمة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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