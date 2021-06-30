سفارة الولايات المتحدة في ليبيا توقع مذكرة تفاهم في مجال مكافحة المخدرات والجريمة

وقعت سفارة الولايات المتحدة الأمريكية في ليبيا أن ممثلين عنها حضروا حفل توقيع مذكرة التفاهم؛ لإضفاء الطابع الرسمي على الشراكة بين هيئة الجمارك الليبية وبرنامج مراقبة الحاويات (CCP)، التابع لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

وذكرت السفارة في بيان، رصدته «الساعة 24»، أن “العمل المُبيّن في مذكرة التفاهم، أمر بالغ الأهمية لتعزيز أمن الحدود الليبية في الموانئ الرئيسية”.

وأوضح البيان أن “المشروع أصبح ممكنًا بتمويل من برنامج مراقبة الصادرات وأمن الحدود التابع لوزارة الخارجية الأمريكية (EXBS)، نتمنى شراكة ناجحة من أجل ليبيا أكثر أمنًا وسلامًا وازدهارًا”.