الدبيبة: ضوابط صحية في المنافذ البرية والجوية لمواجهة «كورونا»

اجتمع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الموقتة عبدالحميد الدبيبة صباح اليوم الاربعاء مع وزير الصحة بحضور وزيري الداخلية، والاقتصاد والتجارة، ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء ورئيسه. وخصص الاجتماع الذي عقد بمقر ديوان رئاسة الوزراء لمتابعة مستجدات وضع جائحة «كورونا» في البلاد.

وحسب المكتب الإعلامي لرئييس الحكومة، «وجه الدبيبة الجهات المختصة إلى متابعة الوضع الوبائي في الدول المجاورة والتي تعاني من أوضاع سيئة من انتشار كورونا»،

كما وجه رئيس الحكومة بوضع «الضوابط الصحية اللازمة في المنافذ البرية والجوية». وشدد على «ضرورة التنسيق بين وزارات كل من الداخلية والصحة والمواصلات بشأن الضوابط المقترحة بالمنافذ».

وزير الصحة : وضع جائحة كورونا في بلادنا يعتبر مرضيًا

من جهته أكد وزير الصحة أن «وضع جائحة كورونا في بلادنا يعتبر مرضيًا، ومعدل الانتشار أصبح في انحسار مقارنة بالاشهر الماضية».

وتقدم رئيس الحكومة بالشكر لكافة الأطقم الطبية والطبية المساعدة لجهودهم المميزة في هذه الظروف الصعبة، وأصدر تعليماته بصرف كافة مستحقاتهم مقابل أعمالهم.

وفي وقت سابق الأربعاء، علن المركز الوطني لمكافحة الأمراض تسجيل 236 إصابة جديدة بفيروس «كورونا المستجد»، إضافة إلى 196 حالة شفاء، وحالتي وفاة.

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