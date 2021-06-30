وزارة النفط تبحث تطوير المنشآت النفطية مع شركتي أدونك والمبادلة الامارتيتين

بحث وكيل وزارة النفط والغاز لشؤون الإنتاج رفعت العبار والوفد المرافق له، مع مديري شركتي أدنوك والمبادلة الإماراتيتين، إمكانية التعاون المشترك في القطاع النفطي وتطوير منشأته.

وتطرق الاجتماع الذي عُقد بدولة الإمارات، بمشاركة إدارة الوطنية للنفط وإدارة التسويق الدولي بالمؤسسة، إلى مناقشة تطوير قطاع النفط والغاز والاستفادة من التقنيات الحديثة التي تسهم في رفع معدلات الإنتاج وفتح آفاق التعاون والاستثمار، بما يخدم الأهداف المنشودة للاستفادة المثلى من الموارد الطبيعية بالبلاد.

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