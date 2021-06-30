مازن: اتساع رقعة الاتجار بالمخدرات في ليبيا

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أكد وزير الداخلية عميد خالد مازن أن اتساع رقعة الاتجار بالمخدرات أصبح من المشاكل التي تواجهها الدولة الليبية ودول الجوار.

جاء ذلك في كلمة خلال احتفالية، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على المخدرات، والتي أشرفت على تنظيمها في فندق كورنثيا بطرابلس، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ودعا الوزير إلى ضرورة مواجهة الأنماط والطرق المستحدثة للاتجار بالمخدرات، والتي تشكل تحدياً أمنياً إقليمياً.

وقال مازن: “يحتم علينا مضاعفة الجهود لمحاربة هذه الآفة ومروجيها”.

وأكد مازن، أن إحياء اليوم العالمي للقضاء على المخدرات يأتي لزيادة وعي المجتمع من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية من تعاطيها والاتجار بها والتي تنعكس بشكل سلبي على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية.