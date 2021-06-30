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مازن: اتساع رقعة الاتجار بالمخدرات في ليبيا

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24
اخبار ليبيا 24
مصدر الخبر / اخبار ليبيا 24

أخبار ليبيا24

أكد وزير الداخلية عميد خالد مازن أن اتساع رقعة الاتجار بالمخدرات أصبح من المشاكل التي تواجهها الدولة الليبية ودول الجوار.

جاء ذلك في كلمة خلال احتفالية، اليوم الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي للقضاء على المخدرات، والتي أشرفت على تنظيمها في فندق كورنثيا بطرابلس، الإدارة العامة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.

ودعا الوزير إلى ضرورة مواجهة الأنماط والطرق المستحدثة للاتجار بالمخدرات، والتي تشكل تحدياً أمنياً إقليمياً.

وقال مازن: “يحتم علينا مضاعفة الجهود لمحاربة هذه الآفة ومروجيها”.

وأكد مازن، أن إحياء اليوم العالمي للقضاء على المخدرات يأتي لزيادة وعي المجتمع من مخاطر المخدرات والمؤثرات العقلية من تعاطيها والاتجار بها والتي تنعكس بشكل سلبي على النواحي الاجتماعية والاقتصادية والصحية والنفسية.

 

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ليبيا مخدرات

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  • من خيرات ثورة فبراير أصبح معظم الشعب يبحث عن السطله زمان الشعب يعلق ساخرا من إنجازات الفاتح لصالح الشعب مستشفي المجانين كان قبل الفاتح 300 سرير بعد الفاتح صارت سعة المستشفي 30.000 سرير كذلك من بركات وخيرات فبراير أصبح الشعب يستهلك في المخدر

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