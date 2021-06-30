تونس تعلن إتاحة خبرات أكثر من 3 آلاف شركة ومهندس للعمل في مشاريع مشتركة

طالب وزير الإسكان التونسي كمال الدوخ، الشركاء الليبيين إلى وضع بروتوكول مشترك لتنسيق الأطر التنظيمية والمؤسسية التي تحكم الاستثمار وإزالة العقبات التي يواجهها المستثمرون في كلا البلدين.

وقال «الدوخ» في ورشة عمل حول «دور شركات التصميم والاستشارات في نجاح المشاريع الكبرى» ، والتي نظمت في إطار معرض الإنشاءات الدولي الرابع المنعقد بالعاصمة الليبية طرابلس، أن “المسئولين في البلدين مطالبين بوضع خطط استراتيجية طويلة المدى ذات نطاق وطني وإقليمي ودولي واضح، من أجل تعزيز التعاون بين البلدين”.

وأضاف أن وزارة الإسكان تتيح للشركاء الليبيين خبرات ما يقرب من 400 شركة استشارية و2800 مهندس معماري، و160 خبير في قياس الأراضي والمسح العقاري وجميعهم على استعداد للعمل في مشاريع مشتركة.

واقترح المشاركون في المعرض، إقامة توأمة بين البلديات التونسية والليبية لتمهيد الطريق لمشاريع البنية التحتية المشتركة وتعزيز تبادل الخبرات. ويجري تنظيم معرض الإنشاءات في الفترة من 28 يونيو إلى 1 يوليو 2021 في طرابلس من قبل غرفة تجارة وصناعة صفاقس وبالتعاون مع معرض طرابلس الدولي.