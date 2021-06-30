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لأول مرة في ليبيا.. اعتماد سياسات الرعاية الصحية الأولية

تم النشر منذُ 44 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

اعتمد وزير الصحة، الدكتور علي الزناتي، الأربعاء، سياسات الرعاية الصحية الأولية، وهو إجراء يتم لأول مرة في ليبيا.

ووفق وزارة الصحة، فقد تم الاعتماد بحضور مدير مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، الدكتور غسان كريم، ورئيس اللجنة العلمية للتطعيمات، الدكتور سليمان أبو سريويل، والدكتور عبد الرحمن بن سعود، بالإضافة إلى مستشاري الوزارة.

وأوضحت الوزارة أن السياسات المعتمدة تضم الملف الصحي للرعاية الصحية الأولية، والوصف الوظيفي لأطباء وتمريض الرعاية الأولية، ودليلا إرشاديا للأمراض المزمنة، السكري، وضغط الدم، والربو وداء الانسداد الرئوي المزمن، ومؤشرات الجودة للرعاية الصحية الأولية، واستراتيجية تعزيز الصحة فيما يخص الأمراض المزمنة.

وذكرت وزارة الصحة أن أهمية اعتماد هذه السياسات تكمن في تنظيم خدمات الرعاية الصحية الأولية المقدمة للمواطنين، مشيرة إلى أنه سيتم تدريب العاملين في مجال الرعاية الصحية الأولية على كيفية تطبيق هذه السياسات من خلال مدربين متخصصين في هذا المجال.

وفي نفس السياق، قام الوزير باعتماد الخطة الوطنية المحدثة، لإدخال ونشر الطعوم الخاصة بمكافحة فيروس كورونا وآلية توزيعها.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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تعليق

  • اعتمد وزير الصحة، الدكتور علي الزناتي، الأربعاء، سياسات الرعاية الصحية الأولية، وهو إجراء يتم لأول مرة في ليبيا ؟؟ سبحان الله ؟؟ هذا هو الكذب والنفاق . ان الرعاية الصحية التي شهدتها ليبيا لن تشهد مثلها ؟

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