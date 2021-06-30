إجراء 4 عمليات جراحية دقيقة بمستشفى بني وليد العام في يوم واحد

شهد مستشفى بني وليد العام للمرة الأولى إجراء أربع عمليات جراحية دقيقة في يوم واحد تحت إشراف فريق طبي ليبي متخصص، أمس الثلاثاء.

وأوضح مدير المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام، حاتم التويجر لـ«بوابة الوسط» اليوم الأربعاء، أن العملية الأولى أجريت لمريض يعاني من ورم سرطاني بالخصية، والثانية كانت لمريضة لتصحيح عيب خلقي بحوض الكلية، والثالثة كانت عملية لمريض يعاني من كيس ماء كبير بالخصية، أما الرابعة فكانت عملية لثبيت خصيتين ملعقتين.

وأشار التويجر إلى أن الفريق الطبي المتخصص الذي أشرف على إجراء هذه العمليات أجل إجراء عملية دقيقة خامسة لمريض يعاني من كيس كلوي وذلك لعدم توفر بعض المستلزمات المطلوبة لإجراء وإتمام العملية.

وقال التويجر إن جميع المرضى الذين أجريت لهم تلك العمليات الجراحية الدقيقة يتمتعون بصحة جيدة بعد إن كللت عملياتهم بالنجاح علي يد الفريق الطبي الليبي.

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