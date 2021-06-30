وضع الترتيبات النهائية لانطلاق الغرفة الأمنية المُشتركة

بنغازي 30 يونيو 2021 (وال)- عقد في بنغازي اليوم الأربعاء اجتماعا أمنيا موسعا برئاسة وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية فرج قعيم وحضور عدد من المسؤولين الأمنيين وذلك لوضع الترتيبات النهائية لانطلاق عمل الغرفة الأمنية المُشتركة لتأمين المدينة.

وضم الاجتماع مُدراء الأمن والأجهزة و الأقسام بالمدينة لوضع الخطوات الأخيرة وتقديم كافة التسهيلات و الإحتاجيات للقضاء على الظواهر السلبية و الآفات الخطرة بالشارع العام خُصوصاً تهريب الهجرة غير الشرعية والمتسولين وبائعي السلع الغذائية والتمونية غير الصالحة ناهيك عن أصحاب المعارض المُستغلين للفضاء العام بعرضهم للسيارات على قارعة الطرقات.

ومنح وكيل الوزارة الإذن للجنة حصر الأملاك وأراضي الدولة والمواطنين المسلوبة بغير وجه حق لاسترجاعها قانوناً لملاكها، إضافة لإزالة الزجاج المُعتم من المركبات الآلية، وضبط المركبات التي لاتحمل لوحات معدنية.

وأكد المجتمعون على الجاهزية التامة للبدء الفعلي في العمل المُشترك مع بقية الأجهزة والأقسام مُثمنين دور الوكيل في تقديم كافة التسهيلات لفرض هيبة القانون والقضاء على مُعدل الجريمة في عموم البلاد. (وال – بنغازي)

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية وال