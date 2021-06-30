وزير الخارجية الجزائري: عازمون على إعادة فتح منافذنا الحدودية مع ليبيا

أكد وزير الخارجية الجزائري “صبري بوقادوم” عزم بلاده إعادة فتح المعابر الحدودية مع ليبيا، بإعادة فتح نقطة أو نقطتين حدوديتين، مشيرًا إلى معبر الدبداب – غدامس، والمعبر الذي يربط جانت الجزائرية بمدينة غات.

وأوضح بوقادوم في تصريحات صحفية لوكالة “نوفا” الإيطالية على هامش قمة وزراء الخارجية لمجموعة العشرين المنعقدة أمس في “ماتيرا” الايطالية، أن إغلاق الجزائر لحدودها مع ليبيا جاء بسبب حالة الطوارئ الناجمة عن تفشي جائحة “كورونا”.

وردًّا على سؤال حول التعاون الجزائري الإيطالي في الملف الليبي، أفاد بوقادوم بأنه أجرى مباحثات وصفها بالمنتظمة مع نظيره الإيطالي “لويجي دي مايو” مؤكدًا التوصل إلى “تفاهم وتوافق مشترك حول العديد من القضايا.

وفيما يخص مؤتمر برلين 2 أكد الوزير عمل بلاده في إطار مخرجاته، موضحًا أنه لم يتم إجراء لقاءات على هامشه؛ لكنهم بادروا بطلب لقاء من وصفهم بالزملاء من إيطاليا والدول المجاورة لليبيا، مشيرًا إلى أنهم يجرُون محادثات منتظمة.

يذكر أن وفدًا جزائريًّا رفيع المستوى ضم مسؤولين حكوميين من وزارة الداخلية والخارجية والتجارة والأشغال العمومية والنقل ومصالح الجمارك والحماية المدنية، زار مؤخرا معبر الدبداب – غدامس؛ للوقوف على آخر الاستعدادات اللوجستية والتقنية لإعادة فتح المعبر.