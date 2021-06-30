دومة: البرلمان قد يفتح باب الترشح لشغل منصب وزير الدفاع ووكلائه نظرًا للظروف التي تمر بها البلاد

ليبيا – ذكر عضو مجلس النواب محمد دومة أن الحكومة ستقدم مقترحاتها لشغل مناصب وزير الدفاع ووكيله أو وكلائه ودور المجلس هو التصويت عليها، لافتًا إلى أن الأخير من الممكن أن يفتح باب الترشح لشغل المناصب نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعدم توحيد المؤسسة العسكرية.

دومة وفي تصريحات خاصة لموقع “سكاي نيوز عربية” اليوم الثلاثاء قال: إن البرلمان يركز كل اهتمامه حاليًا على المناصب السيادية حتى يسهل مراقبتها عن طريق مجلس النواب، خاصة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن هناك تلكؤًا من مجلس الدولة الاستشاري؛ لأنهم منذ ما يقرب من شهر ينتظرون رده على ملفات المترشحين.

وأشار إلى أن مجلس النواب سيتخذ خطوة جدية نحو حسم شغل هذه المناصب الأسبوع المقبل.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية