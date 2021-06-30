بالصورة.. حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة يومي الخميس والجمعة في ليبيا

توقع المركز الوطني للارصاد الجوية الليبي في تقرير عن توقعات حالة الطقس ودرجات الحرارة ليومي الخميس والجمعة في ليبيا تشير إلى بوادر انفراج الموجة الحارة قريباً على طقس ليبيا .

وبحسب المركز فإن الحالة الجوية المنتظرة اليومين القادمين تشهد بوادر انفراج الموجة الحارة بدأت قريبة بداية باقصى الساحل الغربي يوم غدا الخميس بتحول الرياح الى الشمال وانحسار الكتلة الهوائية الساخنة بشكل نسبي وتدريجي بداية بالساحل الغربي، غير ان الاعتدال الملحوظ سيكون فى وسط الاسبوع القادم.

فيما تميل درجات الحرارة في منطقة الشمال الشرقي الى الاستقرار إذ تترواح بين 30 الى 38.

بينما تشهد درجات الحرارة في مناطق الجنوب درجات مرتفعة فى حدود 40 الى 47 درجة مئوية، والله اعلم.

وفيما يلي النشرة الخاصة بالصيد البحري على الساحل الغربي: حيث تكون الريح براني الى شلوق يتحول يوم الغد الى شرش سرعته ،(05 الى 15) عقدة، وارتفاع الموج يترواح بين ( 0.25 الى 1.00)متر ودرجة حرارة سطح البحر فى حدود( 22 الى 26 ) درجة مئوية و الرؤية جيدة، البحر هادى الى خفيف الموج.

النشرة الخاصة بالصيد البحري على الساحل الشرقي: الريح شرش بوجه عام سرعته( 05 الى 15 ) عقدة وارتفاع الموج يترواح (0.25 الى 1.00 ) متر ودرجة حرارة سطح البحر فى حدود 24 الى 26 درجة مئوية، والرؤية متوسطة، والبحر هادئ الى خفيف الموج .

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