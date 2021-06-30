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‘حراك ليبيا تنتخب رئيسها’: لا يمكن التراجع عن موعد الانتخابات أو تأجيلها

تم النشر منذُ 18 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية
بوابة افريقيا الاخبارية
مصدر الخبر / بوابة افريقيا الاخبارية

قال حراك ليبيا تنتخب رئيسها أنه يرفض التمديد للحكومة المؤقتة بأي شكل من الأشكال. مؤكدا في بيان له اليوم  رفضه لما أسماه “حملة التمديد التي تقودها مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي”.

وأكّد الحراك في بيانه “رفض كل محاولات الالتفاف والتدجين باقتراح انتخابات رئاسية بنظام القوائم وبرلمان من غرفتين، وندعو لإجرائها وفق الاتفاقات السابقة بالانتخاب المباشر للرئيس ومجلسا تشريعيا واحدا يمثل كل الليبيين”

مضيفًا بالقول: “يجب أن يكون يوم 24 ديسمبر 2021 هو يوم انتخاب السلطات التشريعية والتنفيذية عن طريق الانتخاب السري المباشر ولا يمكن التراجع عنه أو القبول بتأجيله”.

محملا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية الفشل في إقرار القاعدة الدستورية، وفق نص البيان.

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بوابة افريقيا الاخبارية

بوابة افريقيا الاخبارية

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  • أعلنت وزارة الصحة في الحكومة الارجنتينية اليوم
    عن اختفاء أطفال حديثي الولادة منذ سنوات 2011 2020 واكدت ادارة التفتيش على وجود أطباء وممرضات من اسراءيل يقومون بسرقة الأطفال وتهريبهم خارج البلاد بأوراق ولادة مزيفة وتقديم شهادات وفاة للاطفال لاهليهم ..!!
    في جريمة بشعة ويقومون بتربيتهم وبيعهم الى العاءلات البورجوازية في الدول الأوروبية
    عن طريق مندوب من الكنيسة …!!!
    دون علم أهليهم او إيهام اهل الأطفال بان اطفالهم ماتوا بعد الولادة / والقضايا فتحت اليوم في القضاء الارجنتيني ومن ضمنها قضية مقتل اللاعب الشهير ماردونا
    عن طريق منطمة بريطانية بسبب العنصرية –
    فلهذا على ذلك من المهم حماية المستشفيات الليبية وتأمينها جيدا
    ومعرفة العاملين عن طريق الادارة والحذر من سرقة الأطفال حديثي الولادة او العبث بمقدرات الموسساتً الصحية . ببرنامج مراقبة وتأمين – والله اعلم

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