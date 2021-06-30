‘حراك ليبيا تنتخب رئيسها’: لا يمكن التراجع عن موعد الانتخابات أو تأجيلها

قال حراك ليبيا تنتخب رئيسها أنه يرفض التمديد للحكومة المؤقتة بأي شكل من الأشكال. مؤكدا في بيان له اليوم رفضه لما أسماه “حملة التمديد التي تقودها مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي”.

وأكّد الحراك في بيانه “رفض كل محاولات الالتفاف والتدجين باقتراح انتخابات رئاسية بنظام القوائم وبرلمان من غرفتين، وندعو لإجرائها وفق الاتفاقات السابقة بالانتخاب المباشر للرئيس ومجلسا تشريعيا واحدا يمثل كل الليبيين”

مضيفًا بالقول: “يجب أن يكون يوم 24 ديسمبر 2021 هو يوم انتخاب السلطات التشريعية والتنفيذية عن طريق الانتخاب السري المباشر ولا يمكن التراجع عنه أو القبول بتأجيله”.

محملا بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية الفشل في إقرار القاعدة الدستورية، وفق نص البيان.

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