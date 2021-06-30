لافروف: مستعدون للمساعدة في الاستفتاء على الدستور وتنظيم الانتخابات في ليبيا

قال وزير الخارجية الروسية، إنهم أكدوا دعمهم للجهود التي يتم اتخاذها للتوصل بأسرع وقت ممكن إلى حل سلمي للأزمة الليبية تحت رعاية الأمم المتحدة، معربا عن استعدادهم لمساعدة أجهزة السلطة الجديدة لإجراء الاستفتاء حول الدستور وتنظيم الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر.

وشدد لافروف خلال تصريحات صحفية رصدتها “الساعه 24” مع نظيره التركي مولود تشاووش أغلو، عقب محادثات بينهما اليوم في مدينة أنطاليا التركية، على أن يتم تنفيذ الاتفاقات التي جرى التوصل إليها في الخريف الماضي بجنيف، بما في ذلك تشكيل أسس قانونية للإصلاح الدستوري، وإجراء الانتخابات، والقيام بذلك في غضون الجدول الزمني المحدد للتمكن من تنظيم التصويت في أواخر ديسمبر، مثلما اتفق الليبيون بأنفسهم على ذلك.

وبحسب قناة روسيا اليوم، فقد أكد لافروف في هذا السياق، تأييد بلاده الكامل للبيان الختامي لمؤتمر برلين2 باعتباره حافزا هاما لمواصلة الأمم المتحدة عملها على إنجاز هذه المرحلة الانتقالية، مشددا على الأهمية المبدئية لجعل الليبيين ملاكا لبلادهم وضمان وحدة أراضي ليبيا.