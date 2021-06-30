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المجلس الاجتماعي للصيعان: نؤكد حق الشعب في اختيار سيف الإسلام القذافي بالانتخاب المباشر

تم النشر منذُ 10 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

طالب المجلس الاجتماعي لقبائل الصيعان منظمة الأمم المتحدة باحترام إرادة الشعب الليبي في اختيار الدكتور سيف الإسلام القذافي بنظام الانتخاب المباشر دون تدخلات خارجية هدفها استمرار الأزمة الليبية، حسب بيان صادر عن المجلس.

وذكر المجلس، في بيان له أصدره اليوم الأربعاء، أنه يرفض محاولات تنظيم الإخوان الإرهابي وما وصفهم بـ«ببعض المتنفذين في لجنة الحوار» لتفصيل النظام السياسي الليبي على مقاسهم ليستمروا على رأس السلطة ظلما وعدوانا بعد أن وصلوا للحكم عن طريق حلف الناتو عام 2011.

وأضاف أن الجماهير الشعبية في ليبيا تؤكد على حقها في اختيار قياداتها المتمثلة في الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي مباشرة من القاعدة الشعبية وأن تكون له كافة الصلاحيات لإدارة الدولة بما فيها صلاحية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واختتم المجلس أن هناك أطرافا خارجية هدفها استمرار الأزمة الليبية من خلال الأحزاب المؤدلجة التي تأتمر بأوامر دول أجنبية هدفها السيطرة على البلاد

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سيف الإسلام القذافي

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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تعليقات

  • سيف متعلم بحق ولديه رؤية رجل دولة ولقد كان دقيقًا بنسبة 100٪ في تحذيره لما سيحدث لليبيا. أنا متأكد تمامًا حتى أولئك الذين حاربوا حكم أبيه رحمة الله عليه, وفقدوا اطرافهم فى ربيع برنارد هنرى ليفى, سيختارون سيف لحكم ليبيا بعد ان عرفوا حقيقة نكبة فبراير ودور الخوان المجرمين فى تدمير وطنهم. في رأيي أفضل الخصائص التي يملكها سيف إلى جانب تعليمه العالي هى حب الوطن (وطنيته) التى لن يتنازل عنها إلى أي بلد وقد ورث هذه الصفة عن أبيه. لايوجد عيب اسوء من العمالة وهذه حقيقة اتضحت لكل ليبي اليوم. سيتم انتخابه لحكم ليبيا وستكون هناك أحداث غير متوقعة في الشرق الأوسط ستساعده في الوصول إلى السلطة

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    • سيف من الذين سببوا في النكبة لانه ضعيف وعاطي لساركوزي الملايين من مال الدولة لا وطنية ولا متعلم ولا شيء خريج جامعة الفاتح التعيسة وكان يشرب في الويسكي طايحلها سكير مع جماعة ليبيا الغد سيف شخصيته ضعيفة وليس مثل ابوه ومشكلة ليبيا اكبر منه

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