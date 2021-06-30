المجلس الاجتماعي للصيعان: نؤكد حق الشعب في اختيار سيف الإسلام القذافي بالانتخاب المباشر

طالب المجلس الاجتماعي لقبائل الصيعان منظمة الأمم المتحدة باحترام إرادة الشعب الليبي في اختيار الدكتور سيف الإسلام القذافي بنظام الانتخاب المباشر دون تدخلات خارجية هدفها استمرار الأزمة الليبية، حسب بيان صادر عن المجلس.

وذكر المجلس، في بيان له أصدره اليوم الأربعاء، أنه يرفض محاولات تنظيم الإخوان الإرهابي وما وصفهم بـ«ببعض المتنفذين في لجنة الحوار» لتفصيل النظام السياسي الليبي على مقاسهم ليستمروا على رأس السلطة ظلما وعدوانا بعد أن وصلوا للحكم عن طريق حلف الناتو عام 2011.

وأضاف أن الجماهير الشعبية في ليبيا تؤكد على حقها في اختيار قياداتها المتمثلة في الدكتور سيف الإسلام معمر القذافي مباشرة من القاعدة الشعبية وأن تكون له كافة الصلاحيات لإدارة الدولة بما فيها صلاحية القائد الأعلى للقوات المسلحة.

واختتم المجلس أن هناك أطرافا خارجية هدفها استمرار الأزمة الليبية من خلال الأحزاب المؤدلجة التي تأتمر بأوامر دول أجنبية هدفها السيطرة على البلاد