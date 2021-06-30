إيطاليا: ندعم بقوة مسار إجراء الانتخابات الليبية في ديسمبر المقبل

قالت وزارة الخارجية الإيطالية إنها جددت في أعقاب مؤتمر “برلين2” دعمها القوي لمضي العملية السياسية الليبية في المسار الذي سيقود البلاد إلى انتخابات 24 من ديسمبر.

جاء ذلك في بيان صادر عن الوزارة اليوم الأربعاء، حيث أكد أن إيطاليا تتابع بقدر كبير من الاهتمام الجلسة الجديدة لملتقى الحوار السياسي الليبي، والمنعقدة منذ 28 يونيو الماضي في “جنيف” بهدف التوافق على تحديد الإطار الدستوري والتشريعي، والذي ستجرى وفقه الانتخابات المقبلة.

كما أوضح في البيان أن ليبيا تحتاج أكثر من أي وقت مضى إلى الوحدة والتوافق والسيادة الكاملة، من أجل نهضتها السياسية والمؤسسية والاقتصادية، حسب البيان.

كما أكدت الوزارة خلاله أن إيطاليا تشجع بقوة على التوصل إلى اتفاق توافقي واسع، يسمح بعقد الانتخابات في موعدها المحدد.