المختبر المرجعي بسبها: توقف إجراء تحاليل «كورونا»

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض فرع سبها، مساء اليوم الأربعاء، عن توقف المختبر المرجعي بالمدينة عن إجراء التحاليل الخاصة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» لمدة ثلاثة أيام اعتبارا من غد الخميس.

وأوضح المركز، عبر صفحته على «فيسبوك» في منشور رصدته “الساعه “24 عبر تنويه إلى فرق الرصد والتقصي وعيادات الفلترة بالمنطقة الجنوبية أن هذا التوقف يأتي «لغرض معايرة الأجهزة والتعقيم»، مؤكدا أن المختبر المرجعي في سبها سيستأنف العمل يوم الأحد القادم.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض الأربعاء، تسجيل حالتي وفاة بفيروس كورونا في ليبيا، و(236) إصابة جديدة.

كما سجّل المركز في بيانه الدوري تعافي (196) مُصاباً بالفيروس، من أصل (2750) عيّنة تسلّمها الثلاثاء.

وبهذا يرتفع إجمالي إصابات كورونا في ليبيا إلى (193.474) حالة، تعافى منها (178.387)، بينما توفي (3193) مُصاباً، فيما بلغ عدد المطعمين ضدّ الوباء (381.264) شخصاً.