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خبير عسكري: وجود قوات أجنبية ومرتزقة في ليبيا يهدد الأمن القومي المصري

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

قال الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، إن بلاده نجحت في القضاء على الإرهاب في ليبيا، لكن التحدي الذي يكمن أمام مصر هو «عدم الاستقرار في ليبيا».

وأشار فرج في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إلى أن وجود قوات أجنبية ومرتزقة بليبيا يهدد الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن القاهرة تطالب بخروج جميع المرتزقة من ليبيا.

وأضاف الخبير العسكري: “الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من وضع الخط الأحمر في منطقة سرت الجفرة، ما كان السبب في وقف إطلاق النار، والبدء في تعيين مجلس رئاسي جديد وبالتالي بدأت الأمور تستقر في ليبيا”.

ولفت فرج إلى أن “أبرز التحديات التي تواجه مستقبل العملية السياسية في ليبيا، تتمثل في خروج المرتزقة الأجانب والقوات التركية، والإعداد لتنظيم الانتخابات التي ستجرى في ديسمبر لأن ثمة تحديات كثيرة تواجه تنفيذ الانتخابات”.

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • أنتم الحكومة المصرية ما ليكمش صاحب وخونة وانقلابيين وانتهازيين ويريدون ان يحمدوا لما لم يفعلوا – هكذا هي اخلاقهم – التدخل فيما لا يعنيكم
    يوم يقولوا امّنً مصر من امّنً السعودية – ثاني يوم يقولوا امّنً مصر من امّنً الاْردن
    وبعدين امّنً مصر من امّنً الخليج
    وبعدين امّنً مصر من الامارات
    وبعدين امّنً مصر من امّنً اليونان
    وبعدين امّنً مصر من آمن افريقيا ..!!!!
    ويعدين خاشين على حرب على اثيوبيا – لان معندكنش حكمة او ثقة ودوبلوماسية صحيحة
    فقط لغة الاستعلاء والسخرية من الافارقة ولونهم وعدم احترام عقولهم ووطنيتهم – على أسلس المصريين ابناء الروم – ..!!!
    الافارقة هم بشر ايضا لهم عقول ولهم وطن ويحبونه ويحافظون غليه – ..!!!
    وكذلك من المهم إيقاف الإعدام للمعتقلين وتكوين موتمر للإصلاح
    بِسْم الله الرحمن الرحيم
    ” ومن قتل نفسا بغير حق فكانما قتل الناس جميعا ومن أحياها كانما احياء الناس جميعا ”
    فأصلحوا قبل ان يأتي يوم لا ينقع فيه لا مال ولا بنون – ولن تجد في قبرك الا لحاف ابيض يلفك في الموت – ولن تتفعكم الا أعمالكم –
    اذا كنت تقتل المسلم – فمن الذي سيدفنكم ويدعوا لكم في قبرك ومن يزوج اولادك وبَنَاتِك – ويقرأ القراءن ويذبح لك الاضاحي الحلال ويطبخ لكم الطعام الحلال ..!!! ًويزرع لك الارض بالحلال ..!!!
    راجعوا انفسكم – من لا يريد الاسلام فلا ياكل اكل المسلمين –

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