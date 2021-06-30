خبير عسكري: وجود قوات أجنبية ومرتزقة في ليبيا يهدد الأمن القومي المصري

قال الخبير العسكري المصري اللواء سمير فرج، إن بلاده نجحت في القضاء على الإرهاب في ليبيا، لكن التحدي الذي يكمن أمام مصر هو «عدم الاستقرار في ليبيا».

وأشار فرج في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إلى أن وجود قوات أجنبية ومرتزقة بليبيا يهدد الأمن القومي المصري، لافتا إلى أن القاهرة تطالب بخروج جميع المرتزقة من ليبيا.

وأضاف الخبير العسكري: “الرئيس عبدالفتاح السيسي هو من وضع الخط الأحمر في منطقة سرت الجفرة، ما كان السبب في وقف إطلاق النار، والبدء في تعيين مجلس رئاسي جديد وبالتالي بدأت الأمور تستقر في ليبيا”.

ولفت فرج إلى أن “أبرز التحديات التي تواجه مستقبل العملية السياسية في ليبيا، تتمثل في خروج المرتزقة الأجانب والقوات التركية، والإعداد لتنظيم الانتخابات التي ستجرى في ديسمبر لأن ثمة تحديات كثيرة تواجه تنفيذ الانتخابات”.