بريطانيا ترحب بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية في قمة «كوب 26» للمناخ

رحبت المملكة المتحدة بمشاركة حكومة الوحدة الوطنية في القمة العالمية حول المناخ «كوب 26» التي تستضيفها هذا العام مدينة غلاسكو في اسكتلندا بحضور قادة دول العالم .

واعتبرت حكومة المملكة المتحدة أن مشاركة ليبيا في المحادثات الدولية حول كيفية مواجهة هذه القضية ومساعدتها على التصديق على اتفاقية باريس ذو الأهمية بالغة، وفق وكالة الأنباء الليبية «وال».

تأثير تغير المناخ

ووفقا لما نشرته السفارة البريطانية لدى ليبيا فان قادة العالم المشاركين في قمة «كوب 26» سيناقشون أفضل السبل لمكافحة تغير المناخ وتحقيق أهداف اتفاقية باريس التي تهدف إلى الحفاظ على ارتفاع درجة الحرارة العالمية دون ( 1.5 ) درجة مئوية ، وهو أمر بالغ الأهمية للحد من تأثير تغير المناخ.

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وشددت السفارة على ضرورة المضي قدماً في الحد من تأثير تغير المناخ، باعتبارها قضية عالمية وتتطلب جهوداً عالمية، ويجب العمل مع جميع الدول لحلها.

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