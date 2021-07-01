الوطنية لحقوق الإنسان: قوى سياسية تسعى إلى عرقلة إقرار القاعدة الدستورية بغية تأجيل الانتخابات

أخبار ليبيا 24

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الانسان، عن رفضها القاطع لأي محاولات للوصاية على إرادة الشعب الليبي أو مصادرة حقوقه المشروعة في انتخابات حره ونزيهة.

وأكدت اللجنة في بيان لها على أهمية الالتزام باحترام إرادة الشعب وحقه الدستوري والقانوني والوطني في الوصول إلى انتخابات حرة ونزيهة وإجراءها في الموعد المقرر لها، وذلك وفقاً لما نصت عليه خارطة الطريق المنصوص عليها في مخرجات ملتقي الحوار السياسي الليبي وما نص عليه قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم (2570 / لسنة 2021م).

و قال البيان، “إنه في الوقت الذي ينتظر فيه الشعب الليبي، استكمال مسار الحوار السياسي الليبي، وتتويجه بالذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة، وذلك لإنهاء حالة الانقسام والتشرذم السياسي والتشريعي في البلاد، والعودة إلى المسار السياسي والديمقراطي، وبرغم من انعقاد ملتقي الحوار السياسي الليبي في جينيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإقرار القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات القادمة، إلا أنه هناك قوى سياسية تسعى إلى عرقلة إقرار القاعدة الدستورية، بغية تأجيل الانتخابات المقررة إجراؤها في ديسمبر المقبل”.

و حذّرت اللجنة في بيانها من مغبة المحاولات الرامية إلى تعطيل وعرقلة إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في ديسمبر المقبل، مطالبة ملتقي الحوار السياسي الليبي بالإسراع في التوصل إلى القاعدة الدستورية والقانونية، ومجلس النواب بإصدار التشريعات اللّازمة والضامنة لإجراء الانتخابات في موعدها المحدد.

وجدّدت مطالبتها للجنة العقوبات الدولية الخاصة بليبيا، بالعمل على متابعة ورصد تحركات عديد الأطراف والكيانات والأحزاب السياسية التي تسعي إلى إعاقة المسار السياسي والتحول الديمقراطي، وعرقلته واجهاض المساعي والجهود الرامية إلى إجراء الانتخابات المقررة في ديسمبر المقبل، وذلك من منطلق اختصاصات ومهام عمل لجنة العقوبات الدولية المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا رقم ( 1970 _2571/ لسنة 2021.م ).

وحذّرت أيضا من مغبة المحاولات الرامية لعرقلة وإجهاض الجهود الداعمة لإجراء انتخابات ديسمبر، و التي من شأنها أن تنسف عملية بناء السلام والانتقال السياسي برمتها، وإعادة البلاد إلى مربع العنف والاقتتال من جديد.