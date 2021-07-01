وضع الترتيبات النهائية لانطلاق الغرفة الأمنية المُشتركة في بنغازي

أخبار ليبيا 24

ترأس وكيل وزارة الداخلية للشؤون الفنية، فرج اقعيم، الأربعاء، اجتماعا أمنيا موسعا ضم عددا من المسؤولين الأمنيين؛ وذلك لوضع الترتيبات النهائية لانطلاق عمل الغرفة الأمنية المُشتركة لتأمين مدينة بنغازي.

وبحسب بيان مديرية أمن بنغازي تم خلال الاجتماع الذي ضم مُدراء الأمن والأجهزة والأقسام بالمدينة وضع الخطوات الأخيرة وتقديم كافة التسهيلات والاحتياجات للقضاء على الظواهر السلبية والآفات الخطرة بالشارع العام خاصة تهريب الهجرة غير الشرعية.

كم تم وضع الخطوات الأخيرة للقضاء على ظاهرة التسول وبائعي السلع الغذائية والتموينية غير الصالحة وأصحاب المعارض المُستغلين للفضاء العام بعرضهم للسيارات على قارعة الطرقات.

ومنح وكيل الوزارة الإذن للجنة حصر الأملاك وأراضي الدولة والمواطنين المسلوبة بغير وجه حق لاسترجاعها قانوناً لملاكها، إضافة لإزالة الزجاج المُعتم من المركبات الآلية، وضبط المركبات التي لا تحمل لوحات معدنية.

وأكد المجتمعون على الجاهزية التامة للبدء الفعلي في العمل المُشترك مع بقية الأجهزة والأقسام مُثمنين دور الوكيل في تقديم كافة التسهيلات لفرض هيبة القانون والقضاء على مُعدل الجريمة في عموم البلاد.