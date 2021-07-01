حريق بمستشفى بني وليد العام بسبب انفجار صندوق كهرباء

أكد المكتب الإعلامي بمستشفى بني وليد العام السيطرة على حريق اندلع بقسم الباطنة جراء انفجار صندوق التحكم بالكهرباء «بسبب الحرارة المرتفعة وطرح الأحمال».

وأضاف المستشفى، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن الانفجار تسبب في اشتعال النار بالقسم مع وجود العديد من الحالات الإيوائية بالقسم، مؤكدا إخراج كافة الحالات والسيطرة على الحريق دون أي خسائر بشرية.

وأشاد المكتب الإعلامي بـ«فزعة أهالي بني وليد وشبابها الحاضرين والموظفين والعاملين بالمستشفى وقسم الإطفاء ومديرية أمن بني وليد» في السيطرة على الحريق وإخراج المرضى من القسم.

وأكد المكتب الإعلامي بدء أعمال التنظيف والصيانة من قبل موظفي مستشفي بني وليد العام لقسم الباطنة وإرجاع وربط التيار الكهربائي لقسم الكلي المجاور له لكي يقدم خدماته للمواطنين بكل يسر وسهولة.