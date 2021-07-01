دومة: مجلس النواب سيصوت على مقترحات الحكومة لمنصب وزير الدفاع

قال عضو مجلس النواب مصباح دومة إن حكومة الوحدة الوطنية ستقدم مقترحاتها لشغل مناصب وزير الدفاع ووكيله أو وكلائه ودور مجلس النواب هو التصويت عليها.

وأشار دومة في تصريحات صحفية رصدتها “الساعة 24″، إلى أنه من الممكن أن يفتح مجلس النواب باب الترشح لشغل هذه المناصب نظرًا للظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد وعدم توحيد المؤسسة العسكرية.

وأوضح دومة أن البرلمان يركز كل اهتمامه حاليًا على المناصب السيادية حتى يسهل مراقبتها عن طريق مجلس النواب، خاصة ديوان المحاسبة وهيئة الرقابة الإدارية، مؤكدًا أن هناك تلكؤًا من مجلس الدولة الاستشاري؛ لأنهم منذ ما يقرب من شهر ينتظرون رده على ملفات المترشحين.

ولفت إلى أن مجلس النواب سيتخذ خطوة جدية نحو حسم شغل هذه المناصب الأسبوع المقبل.

وطالبت اللجنة العسكرية المشتركة “5+5” مجلس النواب الليبي بضرورة تعيين وزير للدفاع ووكلاء له، موضحة في الخطاب الذي أرسلته للمجلس أن هذا من شأنه توفير دعم حقيقي لأعمالها لتتمكن من بسط الأمن وسيادة الدولة وإنهاء الحرب وتوحيد المؤسسة العسكرية.

كذلك طالبت اللجنة بإيقاف صرف ميزانية وزارة الدفاع إلى أي جهة كانت إلى حين تعيين الوزير ووكيله أو وكلاء للوزارة، مشددة على أن هذه المطالبات تأتي وفقا للمهام الموكلة إليها، وما تعانيه البلاد من وضع أمني هش، وما لاحظته من صرف للمال العام في غير الأوجه الصحيحة.

وبدوره طلب المجلس الرئاسي من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، حضور اجتماع يوم الأحد المقبل، لأجل التشاور في مسألة تسمية وزير للدفاع.

وبحسب خطاب الرئاسي الموجه للدبيبة، فإنه في حال عدم الحضور، سيتخذ المجلس قرارا بتسمية وزير للدفاع، وإحالته لمجلس النواب للتصويت عليه.