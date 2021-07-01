وزير الخارجية التركي: الوحدة السياسية لليبيا وسلامة أراضيها أولوية نتفق عليها جميعاً

زعم وزير الخارجية التركي مولود تشاويش أوغلو في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي سيرغي لافروف، إن “الوحدة السياسية لليبيا وسلامة أراضيها أولوية نتفق عليها جميعاً”، وفق قوله.

وزير الخارجية التركي، وفي المؤتمر الصحفي، زعم قائلاً: “أن هناك توافق مع روسيا على ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا لكن (القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر لم يلتزم بهذا الاتفاق”، على حد زعمه.

وتابع الوزير التركي قائلًا: “يجب أن نساعد الحكومة المؤقتة في ليبيا من أجل الوصول إلى الانتخابات”، على حد زعمه.

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