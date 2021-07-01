أبو جناح يطالب بإعادة النظر في الترتيبات اللازمة لمحطات توزيع الوقود بالجنوب

استقبل رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، الأربعاء، نائب رئيس الوزراء بحكومة الوحدة الوطنية رمضان أبو جناح، وذلك بحضور عضو مجلس الإدارة للشؤون المالية والإدارية بالمؤسسة الوطنية للنفط العماري محمد.

وذكرت المؤسسة الوطنية للنفط في بيان لها، أن الاجتماع جرى خلاله استعراض نتائج الزيارات التي تمت خلال الفترة الماضية للجنوب، حيث عبّر أبو جناح عن ارتياحه لما تم تحقيقه، ولنتائج هذه الزيارات المبشرة، مشيداً بالأعمال التي أنجزتها المؤسسة الوطنية للنفط بمنطقة إدري.

كما تم التطرق إلى إعادة النظر والترتيبات اللازمة لمحطات توزيع الوقود بالجنوب لضمان إيصاله إلى مستحقيه بالصورة المطلوبة، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين في أقرب وقت ممكن، مع امتنان الطرفين لآلية توزيع الوقود لمستحقيه في كل من بلديتي وادي الشاطئ والبوانيس.

وثمّن صنع الله جهود حكومة الوحدة الوطنية الحثيثة من أجل اعتماد الميزانية لاستمرار عمليات إنتاج النفط والغاز باعتباره الممول الرئيسي للاقتصاد الوطني، والمصدر شبه الوحيد للدخل في ليبيا، كما عبر عن امتنانه للمساعي الحثيثة التي يقوم بها نائب رئيس الوزراء من خلال تواصله المستمر والمباشر مع المؤسسة الوطنية للنفط لتحقيق المستهدفات وتذليل الصعاب وتقديم أفضل الخدمات للمناطق المجاورة للعمليات النفطية بالجنوب الليبي.

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