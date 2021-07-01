اتحاد منظمات المجتمع المدني: انتخاب الرئيس بالقوائم بدعة مرفوضة تؤدي للتقسيم

أكد الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني رفضه القاطع للمقترح الي تم طرحه بجلسات الحوار السياسي الليبي بجنيف حول تفرغ منصب الرئيس من صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وذكر الاتحاد، في بيان له أصدره الأربعاء، أنه لاحظ اختلافا جوهريا فيما يقدمه بعض أعضاء لجنة الحوار السياسي بجنيف حول تفرغ منصب الرئيس من صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة.

وشدد المجلس على رفضه القاطع لما وصفه بـالمقترح المبتدع والذي ينص على أن يكون انتخاب الرئيس بنظام القوائم، لافتا إلى أن هذه المقترحات تؤدي إلى مزيد من الاختلاف والتقسيم بين أبناء الشعب الليبي.

واختتم الاتحاد العام لمنظمات المجتمع المدني بالتـاكيد على ضروروة إجراء الانتخابات في موعدها المحدد دون إقصاء أو تهمييش ومحاسبة كل من يعرقل الحل السلمي في البلاد.

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