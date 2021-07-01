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الأمين: على فبراير الاستمرار في الصراع

تم النشر منذُ 4 ساعات
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مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث
قناة ليبيا الحدث
مصدر الخبر / قناة ليبيا الحدث

دعا وزير الثقافة الأسبق الحبيب الأمين، من أسماهم “أنصار فبراير”، في إشارة إلى المليشيات المسلحة بالمنطقة الغربية، إلى الدخول في صراع على السلطة المقبلة.

ووجه الأمين خلال لقائه عبر قناة “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر وتبث من تركيا، رسالة إلى رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، قائلا إن “جلوسك على هذا الكرسي يستدعي منك أن ترفع رأسك ولسانك وصوتك وتتحمل مسؤولياتك وتضع على الآخرين مسؤولياتهم وتستقوي بالشعب”، على حد زعمه.

وأضاف الوزير الأسبق والموالي لأجندات المليشيات المسلحة: “أما أن تستمروا في المجاملات فأمامكم جنرال لن يرضى إلا بكل الكعكة وأمامكم تيار يبتز الدولة الليبية ويخوف شعبها بتدمير الكيان الليبي والانفصال والفيدرالية وباقي الأساطير الأخرى”، وفق ادعائه.

وتابع: “ليبيا ليست لـ ( القائد العام للقوات المسلحة المشير خليفة) حفتر وليست لـ (رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة) صالح وليبيا ليست تركة للقذافي حتى يرثنا على الأرض من عليها كليبيين ابن القذافي، ويصبح أنصار فبراير خارجا”، بحسب وصفه.

وواصل الأمين: “إذا كانت هي لعبة صراع على السلطة فلتكن بوضوح: على فبراير أن تصارع على السلطة” على حد زعمه.

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قناة ليبيا الحدث

قناة ليبيا الحدث

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تعليقات

  • لا يوجد شئ أسمه ثورة فبراير إلا في احلام الواهمين والمشكلة كيف تعالج كم هائل من الناس مصابه بهذا الداء الذي يشبه عمي الالوان حيث يري المرء اللون عكس حقيقته كثيرين يدعون ادعاء زائف وباطل لا وجود له إلا في خيالاتهم كأن يقول لك أحدهم أنا أحد ثوار فبراير وهات أيش يقنعه بأن علي الارض الليبيه قامت ثوران فقط 1،،ثورة معمر ضد نظام الملك المعظم ادريس السنوسي 2،، وثورة ساركوزي كاميرون أوباما وعبدهم وخادمهم وحيد القرن حمد أمير دويلة قطر ضد نظام القذافي غير همي لم أري ثوره علي الارض الليبيه انتي يفيق الواهمون ويكونوا أكثر واقعيه الحالمون

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  • صباح الخير ي وجه العزوز خيرك ي حبيب اشبي عقلك انت مش نورمال يزيك عاد فيق فيق صحصح ي امعلم صحصح افيوزاتك انضربو اعطاهالك الكحول اصحي ي نايم اصحي فيق لما تكتب منشور فيق

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