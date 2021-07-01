الوطني لمكافحة الأمراض: اختتام البرنامج التدريبي لدعم الرعاية الصحية في المنازل

اختتم المركز الوطني لمكافحة الأمراض برنامجا تدريبيا لرفع كفاءة متطوعي صحة المجتمع لدعم الرعاية الصحية في المنازل أثناء جائحة كورونا.

وقال المركز في إيجاز صحفي له، إن البرنامج استهدف فرق الزائر الصحي بلدية سوق الجمعة، وبلدية تاجوراء وبلدية عين زارة، بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية والاتحاد الأوروبي.

وأضاف: “أعطيت المحاضرات من قبل متخصصين من إدارة مكافحة الإيدز والأمراض المنقولة جنسيا بالمركز الوطني لمكافحة الأمراض ، ويحتوي البرنامج التدريب على كيفية اكتشاف الحالات داخل المنازل سواء كانت أمراضا مزمنة أو أمراضا نفسية أو أي نوع من الأمراض وكيفية متابعتها من قبل المراكز الصحية”.

وأوضح البرنامج كيفية توعية المواطنين من الناحية الصحية خاصة في التعامل مع بعض الأمراض والحالات وكذلك المحافظة على أخذ التطعيمات للأطفال.

واختتم البيان: “استمر البرنامج يومي الثلاثاء والأربعاء، وكان التجاوب من قبل كل الفرق ممتازا والاستفادة كبيرة وسوف تنطلق كل الفرق خلال المدة القادمة لزيارة المنازل وتقديم الخدمات الصحية لهم”.

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