رافضًا التمديد لها.. حراك ليبيا تنتخب رئيسها يطالب بإدراج حكومة الدبيبة كمعرقل للحل السلمي في ليبيا

أعلن حراك “ليبيا تنتخب رئيسها” رفضه القاطع التمديد لحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بأي شكل من الأشكال، وحملة التمديد التي قال إن مجموعة من أعضاء ملتقى الحوار السياسي تقودها،

الحراك، وفي بيان له، أكد أن يوم 24 ديسمبر 2021م، هو يوم انتخاب السلطات التشريعية والتنفيذية عن طريق الانتخاب السري المباشر ولا يمكن التراجع عنه أو القبول بتأجيله.

وطالب بإدراج حكومة الوحدة المؤقتة كمعرقل للحل السلمي في ليبيا، في حال تبث طلب التمديد المقدم من طرف داعميها، رافضًا أي محاولات للوصاية على إرادة الليبيين، ومطالبًا بالذهاب لصناديق الاقتراع في الموعد المحدد.

وشدد على رفض ما أسماه “كل محاولات الالتفاف والتدجين باقتراح انتخابات رئاسية بنظام القوائم و برلمان من غرفتين”، داعيا لإجراء الانتخابات وفق الاتفاقات السابقة بالانتخاب المباشر للرئيس، ومجلس تشريعي واحد يمثل كل الليبيين.

وحمّل بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا مسؤولية الفشل في إقرار القاعدة الدستورية، لقبولها تحويل مسار جلسة ملتقى الحوار عن هدفها ومبتغاها، بحسب البيان، مطالبًا إياها بتوسيع دائرة الحوار والمشاركة وأن تعلن أسماء المعرقلين فور انتهاء الجلسة الحالية بوصفهم أعداء للديمقراطية وللشعب الليبي.

ودعا كل القوى السياسية الداعمة للانتخابات بضرورة الاتفاق على قاعدة دستورية وتقديمها لمجلس النواب الليبي والمجتمع الدولي وإقرارها ضمن الإعلان الدستوري وتجاوز أعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي.

وأكد البيان على حق الليبيين في الذهاب لخيارات التصعيد الميداني بالاحتجاج السلمي والعصيان المدني، “وما قد يتطور إلى ما هو أبعد من ذلك رفضا لمحاولات اختطاف إرادتنا وصوتنا السياسي وحماية للمسار الديمقراطي عن استمرار نهج تفقير الليبيين ونهب المال العام”.

وأوضح أن الليبيين تأملوا خيرا بتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة، وانعقاد الملتقى السياسي الليبي في جنيف برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لإقرار قاعدة دستورية متفق عليها ضمن الحل السياسي المدعوم دوليا والذي ارتضاه الليبيون، ومن ثم انتظروا استكمال تنفيذ باقي مخرجات جنيف والذهاب للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المباشرة في 24 ديسمبر 2021م، وإنهاء حالة التشرذم والانقسام.

ونوه بأنه في الجلسات المباشرة لملتقى الحوار كان واضحا وجود أطراف سياسية تسعى لإفشال الحل السلمي ونصبت نفسها وصية على إرادة الليبيين وضغطت نحو تأجيل الانتخابات وتعطيلها، بل ومحاولة البعض لإطالة عمر الحكومة المؤقتة بعد 24 ديسمبر، كما تلاحظ قيام مجموعة معينة بجمع توقيعات داخل الملتقى للمطالبة بتأجيل الانتخابات.

واختتم بالإشارة إلى توجيه بيانه للأمين العام للأمم المتحدة عن طريق بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وكل الدول الصديقة والمؤسسات الاقليمية والدولية المهتمة بالشأن العام الليبي.

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